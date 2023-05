Mulher esfaqueada no centro do Porto sofre ferimentos graves

JN Hoje às 20:19, atualizado às 21:10 Facebook

Uma mulher de cerca de 30 anos foi esfaqueada no pescoço por um homem, no final da tarde desta quarta-feira, junto ao Largo do Viriato, no centro do Porto, e está em estado crítico, após ter sofrido ferimentos graves.

Foi transportada para o Hospital de Santo António, que fica ao lado do local do agressão.

O alerta foi dado às 17.35 horas e para o Largo do Viriato foi mobilizada a VMER do Hospital de Santo António.

Uma equipa de intervenção rápida da 1.ª Divisão da PSP socorreu a vítima e o agressor. Este automutilou-se com uma faca e apesar de ferido, tentou fugir, mas foi intercetado pelos agentes.

O homem foi socorrido e transportado para o hospital, tal como a mulher vítima da agressão.