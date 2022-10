Mulher esfaqueia pais em casa e é detida pela GNR em Benavente

Uma mulher transgénero, de 41 anos, esfaqueou brutalmente os pais, de 76 anos, na tarde desta segunda-feira, em Santo Estêvão, no concelho de Benavente. As vítimas estavam em casa e foram levadas em estado grave para o hospital. A suspeita foi detida pela GNR de Salvaterra de Magos.

O crime foi cometido em contexto de violência doméstica. As vítimas tinham já se tinham queixado daquele tipo de crime por parte da filha, que nasceu como o género masculino homem e assumiu entretanto a identidade feminina.

O caso ocorreu às 17.30 horas desta segunda-feira. As autoridades foram chamadas ao local do crime, onde encontraram as vítimas com vários ferimentos e em estado grave. Estas foram transportadas pelos bombeiros para o Hospital de Vila Franca de Xira.

A GNR deteve a suspeita ainda esta tarde de segunda-feira e transportou-a para o posto de Salvaterra de Magos.

A mulher vai ser presente a juiz de instrução criminal, para interrogatório e aplicação de medidas de coação. Em causa crimes de homicídio na forma tentada.

A Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo também foi chamada e esteve já no local do crime a recolher provas.