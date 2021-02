Tentou matar a mulher e suicidou-se na Azambuja

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher ficou ferida este sábado na Azambuja após alegadas agressões pelo marido, que se terá matado em seguida, e foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira, informaram os bombeiros.

As autoridades foram alertadas às 12.03 horas para uma situação de "violência doméstica", em Maçussa, no concelho de Azambuja, no distrito de Lisboa, da qual resultaram "duas vítimas, uma delas cadáver", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Alcoentre, Eifel Garcia.

Segundo o responsável, o homem, com cerca de 80 anos, terá "agredido a mulher com um objeto contundente, não especificado", e posteriormente "ter-se-á suicidado".

A mulher sofreu "alguns ferimentos", tendo sido transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, "com hematomas e fortes dores de cabeça", mas, segundo o comandante, "encontrava-se estável e orientada".

No local estiveram dois veículos e cinco operacionais dos Bombeiros de Alcoentre, e uma patrulha da GNR, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.