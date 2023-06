Mulher ferida por carro de rali em Guimarães recebe 64 mil euros

Foi atropelada em 2014, com outras sete pessoas, três das quais faleceram, na sequência do despiste de um carro no Rali Sprint de Guimarães. A mulher, Rita L., vai ser indemnizada pela seguradora em 64 mil euros, por danos patrimoniais e não patrimoniais. A decisão do Tribunal da Relação de Guimarães aumenta em 10 mil a indemnização antes atribuída no tribunal de primeira instância.

O caso foi julgado em fevereiro de 2020, no Tribunal de Guimarães, que condenou quatro organizadores do rali a penas entre 22 e 26 meses de prisão, suspensas. Mas a Relação, em 2021, haveria de reduzi-as a 18 meses.

Os arguidos estavam acusados de três crimes de homicídio por negligência na sequência do acidente com o Renault Clio, já perto da reta da meta, ocorrido a 7 de setembro de 2014. Cândida Fernandes e Adriano Maia, de 48 e oito anos, mulher e filho do piloto Joaquim Maia, estavam a assistir à prova quando foram abalroados com violência pelo Renault Clio desgovernado. Tiveram morte imediata. No momento do acidente passava na berma Bruno Lopes, de 13 anos, que também foi atingido e morreu.