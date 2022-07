Mulher foi agredida mortalmente com ferro e a soco, o marido sobreviveu

Uma mulher, de 65 anos, foi assassinada no interior da sua casa, na localidade de Donai, no concelho de Bragança, sábado à noite. Olga Pires terá sido atacada com socos e com um ferro. O seu marido, dois anos mais velho, também foi agredido, mas sobreviveu. Suspeita-se que o autor dos crimes possa ter sido alguém próximo da família, mas, este domingo, a Polícia Judiciária de Vila Real ainda não tinha detido ninguém.

Os Bombeiros de Bragança foram chamados a prestar socorro por volta das 22.42 horas de sábado, com a indicação de que teria havido uma agressão em Donai. Foi o marido da vítima mortal que, depois do ataque, saiu à rua e pediu socorro à vizinhança.

De acordo com o adjunto do Comando dos Bombeiros de Bragança, Paulo Ferro, quando os operacionais entram na casa, verificaram que a mulher, Olga Pires, apresentava lesões provocadas por um objeto contundente.