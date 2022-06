Mulher foi baleada na cabeça no Marco de Canaveses, Polícia procura marido

António Orlando Hoje às 12:22, atualizado às 13:16 Facebook

Caso ocorreu, na manhã desta segunda-feira, no Marco de Canaveses. Vítima entrou no hospital com vida e Polícia suspeita do marido.

Uma mulher, com cerca de 30 anos, foi baleada na cabeça, na manhã desta segunda-feira. O caso aconteceu em Soalhães, no Marco de Canaveses, e estará relacionado com mais um episódio de violência doméstica, ocorrido na casa do casal, onde a vítima também explorava um gabinete de estética, no rés-do-chão.

As autoridades policiais suspeitam que o autor dos disparos terá sido o marido da vítima, que foi transportada, com vida, para o Hospital São João, no Porto.

Tudo aconteceu durante a manhã, mas ainda não estão esclarecidos os contornos deste caso. Até porque os Bombeiros do Marco de Canaveses foram acionados para uma situação de doença, mas quando chegaram ao lugar de Ramalhães, na freguesia de Soalhães, foram confrontados com uma mulher com ferimentos na cabeça causados, ao que tudo indica, por um tiro. A vítima foi estabilizada e transportada para o Hospital São João, onde deu entrada ainda com vida.

Entretanto, foi acionada a GNR que, perante o cenário encontrado, alertou a Polícia Judiciária. Os dois órgãos de polícia criminal suspeitam que a mulher tenha sido baleada pelo marido, durante uma discussão ocorrida na casa do casal. Tentam, agora, localizar o suspeito, tarefa que, até ao momento, ainda não foi possível concretizar.