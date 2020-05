Mulher furtou cartão de débito a colega e levantou 960 euros

Glória Lopes Hoje às 10:32 Facebook

A GNR identificou uma mulher, de 35 anos, em Miranda do Douro, por burla informática, que lhe permitiu fazer levantamentos bancários no valor de 960 euros.

As autoridades chegaram à suspeita na sequência de uma queixa, apresentada no dia 14 de abril, relacionada com burla informática, em que a vítima denunciou o furto do cartão de débito.

A mulher suspeita conseguiu fazer vários levantamentos.

Após a realização de diligências, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Miranda do Douro conseguiram chegar até à suspeita, que era colega de trabalho da vítima.

A suspeita foi constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro.