Mulher ia para o avião com pistola de 9 mm na mala

Uma mulher de 25 anos foi detida no Aeroporto do General Humberto Delgado, em Lisboa, por levar na bagagem de porão uma pistola de calibre 9 mm.

A detenção, divulgada pela PSP esta sexta-feira, ocorreu no passado dia 9, após ter sido percetível no RX uma mala suspeita de conter uma arma que não tinha sido declarada no balcão de check-in.

Chamada a PSP, verificou-se ser uma arma de alarme transformada em arma de fogo de 9 mm e um carregador, dissimulados no meio da roupa.

Questionada sobre a posse da arma, a mulher afirmou à Polícia desconhecer a sua existência.

Foi detida, constituída arguida, tendo prestado termo de identidade e residência, e sendo notificada para comparecer junto dos serviços do Ministério Público, a fim de ser ouvida pela autoridade judiciária.