Mulher deita sete cães bebés ao lixo em Lamego

Uma mulher foi identificada pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego da GNR por ter colocado num contentor do lixo, dentro de um saco, sete cachorros vivos.

De acordo com a GNR, os animais mantiveram-se no caixote do lixo durante dois dias até serem descobertos por populares.

O objetivo da suspeita seria desfazer-se dos animais, exceto de um para garantir a produção do leite da cadela. Foi, aliás, por causa desta cria, encontrada na casota, que os militares estabeleceram a relação com os restantes animais encontrados no contentor.

A mulher foi identificada por um crime de maus tratos a animais de companhia.

A cadela e as crias foram recolhidas e encaminhadas para o canil de Tarouca.