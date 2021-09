Mulher matou no Cacém irmão do companheiro com 12 facadas

RP Hoje às 10:57 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Sintra uma mulher, com 44 anos, que matou com 12 facadas o irmão do companheiro, com quem se envolvera em confrontos físicos.

De acordo com a Polícia Judiciária, que conseguiu apreender a arma utilizada, o crime "ocorreu ao início da madrugada de sábado , na zona do Cacém, no interior da residência partilhada pela autora, pelo seu companheiro - irmão da vítima - e pela própria vítima".

"O crime, de extrema violência, ocorreu na sequência de uma altercação familiar, tendo a arguida agora detida feito uso de uma arma branca para atingir, mortalmente, a vítima, desferindo-lhe 12 facadas na região torácica-abdominal", refere a PJ.

A detida será ouvida, esta segunda-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, em primeiro interrogatório judicial, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coação julgadas adequadas.