Mulher morre 280 dias após ataque com machado que MP devolveu a namorado

O homem de 25 anos que, em janeiro, agrediu a namorada com um machado na Covilhã, consumou, afinal, o que já havia tentado em 2019. Durante a investigação, a Polícia Judiciária da Guarda descobriu que a vítima, três anos antes, tinha apresentado queixa na GNR contra o companheiro, por ter sido ameaçada de morte, e que o machado empunhado e apreendido à data seria devolvido ao suspeito.

Na altura, a participação relatava factos em aparente contexto de reiterada violência doméstica, mas o Ministério Público reduziu-os a meras ameaças, crime particular que depende de queixa, da qual a vítima acabaria por desistir.

Aquele caso foi arquivado, mas, dado o novo episódio registado em 6 de janeiro, na sequência do qual a mulher ficou ferida com muita gravidade, foi suscitada a reabertura do processo de 2019, que resultou na acusação do arguido, quer por homicídio qualificado na forma tentada, quer por violência doméstica, violação de domicílio e sequestro.