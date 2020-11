Mulher morta à facada pelo marido em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 10:51 Facebook

Uma mulher de 74 anos foi morta à facada pelo marido na madrugada desta segunda-feira, na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Penafiel.

Ao que o JN apurou, o crime aconteceu durante a madrugada, tendo o alerta sido dado por volta das 5.30 horas pelo presumível agressor.

Quando os Bombeiros Voluntários de Penafiel chegaram ao local, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Iniciaram as manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o quadro e o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

No local esteve a GNR e a Polícia Judiciária.