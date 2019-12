Mulher asfixiada até à morte em assalto em casa no Barreiro

Rogério Matos* Hoje às 14:28 Facebook

Uma mulher com cerca de 90 anos foi esta quarta-feira, 25 de dezembro, asfixiada até à morte em casa, no Barreiro.

As autoridades suspeitam de um assalto violento, já que foi furtado dinheiro que a idosa tinha em casa. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso.

A mulher, com mais de 90 anos e a viver sozinha, foi encontrada por um familiar com sinais vitais e transportada para o Hospital do Barreiro, acabando aí por morrer.

O interesse dos autores do crime seria furtar dinheiro, mas algo "correu mal", tendo em conta a idade e a ausência de poder económico da vítima, o que não justificaria os sinais de violência detetados.

Além dos sinais de asfixia, a vítima tinha ainda hematomas no corpo que indiciam violência, adiantou.

O corpo da idosa foi transportado para a morgue do Hospital do Barreiro para ser autopsiado.

*com Lusa