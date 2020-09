Mulher morta pelo marido era vítima de violência há 16 anos

Reis Pinto com Sandra Ferreira Hoje às 16:04 Facebook

Criança que viu o pai matar a mãe recupera no hospital. Menino já estava a receber apoio psicológico.

A mulher que foi assassinada a tiro pelo marido, na quinta-feira à noite, em Oliveira de Frades, era vítima de violência doméstica há 16 anos. O filho do casal, de nove anos, que assistiu ao homicídio e só por milagre sobreviveu ao despiste do carro provocado pelo pai para causar a morte de ambos, continua internado no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu. O rapaz, que foi cuspido do veículo, não corre risco de vida e o seu estado de saúde é considerado "estável".

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o menor continua a tentar recuperar psicologicamente, depois de ter ouvido o próprio pai anunciar, já com a mãe baleada duas vezes na cabeça, que iria provocar o despiste do Fiat Punto para que ambos também morressem.

A situação de violência doméstica, que terminou com a morte de Paula Alves, 38 anos, e o suicídio de José Fernandes, 51, prolongou-se por vários anos em que o casal partilhou a residência onde a mulher foi atingida a tiro. E era do conhecimento de toda a vizinhança que, porém, nunca denunciou os maus-tratos às autoridades. "Toda a gente sabia que ele lhe batia", afirma uma vizinha do casal ao JN.

Historial de violência

A mesma fonte garante, sob anonimato, que José era reservado e mantinha-se afastado da população de Pinheiro de Lafões. "Ele era muito fechado. Cumprimentava e pouco mais. Ninguém o via pelos cafés e nunca o vi beber. Apesar das discussões em casa, na rua era uma pessoa calma", diz.

Apesar desta aparente personalidade tranquila, o certo é que, apurou o JN, o historial de violência já vinha desde 2004 e deu origem a um julgamento que teve a sua primeira sessão nesta semana. O facto de poder perder a guarda do filho, caso fosse condenado, poderá explicar o crime. Na aldeia só se estranha o facto do funcionário metalomecânico ter tentado arrastar o filho para a morte. "Eles estavam com a guarda partilhada e quando o filho estava aqui ele levava-o à piscina ou à praia. Andava sempre a sair com ele", conta a vizinha.Pormenores

Vizinhos não ouviram

Uma vizinha de Paula Alves não ouviu qualquer discussão na noite do homicídio. "Eu fui para a cama mais cedo e não me apercebi nem de discussão nem dos tiros", referiu.

Criança no psicólogo

O divórcio dos pais atormentou o menino de nove anos, que já andava a ser seguido por um psicólogo antes da tragédia desta quinta-feira.

Divórcio recente

Paula Alves e José Fernandes divorciaram-se há cerca de um ano. A guarda do filho era partilhada, com a criança a passar uma semana em casa da mãe e outra na do pai.