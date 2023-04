Mulher morta por não partilhar vinho com companheiro

Rogério Matos Hoje às 08:10 Facebook

Ministério Público acusa homem de golpear pescoço da companheira com o gargalo de uma garrafa, numa esplanada em Odivelas.

A relação entre Carlos Pinheiro, de 37 anos, e Cleidisólete Silva era marcada pelo consumo de álcool e por violência doméstica. No dia 18 de setembro de 2022, terminou da pior forma. A companheira recusou-se a partilhar com o companheiro uma garrafa de vinho branco, que tinha comprado na esplanada do café Mealssy Bar, em Odivelas, e foi atacada. Numa troca de agressões entre ambos, a garrafa partiu-se e Carlos Pinheiro usou o respetivo gargalo para golpear Cleidisólete no pescoço.

O crime, de que foram feitos vídeos, partilhados nas redes sociais, chega agora a tribunal. O arguido, em prisão preventiva, foi acusado de homicídio qualificado. Na acusação, a que o JN teve acesso, o Ministério Público (MP) atribui a motivação do homicídio ao desentendimento sobre a garrafa de vinho.