Mulher que agrediu idosa para lhe roubar dinheiro condenada a oito anos e meio de prisão

Glória Lopes Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 51 anos foi esta sexta-feira condenada a oito anos e meio de prisão pelo Tribunal de Bragança por um crime de roubo qualificado, um crime de roubo e outro de furto. As vítimas foram duas idosas residentes nesta cidade.

O coletivo de juízes que julgou caso considerou que os factos que constam da acusação foram provados e que a arguida não se mostrou arrependida dos seus atos durante o julgamento e só confessou parte dos factos.

Uma das ofendidas, com 93 anos, foi agredida com violência pela arguida, que usou uma verga de ferro para lhe desferir vários golpes, sobretudo, na cabeça, deixando-a com uma das faces desfigurada. A idosa esteve um mês internada no Hospital de Santo António, no Porto.

Os crimes remontam a novembro e dezembro de 2019. O último ocorreu no dia 19 de dezembro, quando a arguida, natural de Macedo de Cavaleiros e residente em Bragança, entrou, pelas 12 horas, na casa da idosa, que vivia sozinha, agrediu-a com violência, deixando-a inconsciente, e lhe tirou o fio de ouro do pescoço.

Depois, dirigiu-se a um armário e encontrou uma caixa de joias que continha vários objetos de adorno em ouro, avaliados em 30 mil euros.

A arguida já tinha estado na mesma casa a 22 de novembro, altura em que roubou um fio de ouro com um crucifixo, no valor de cerca de 500 euros.

Antes disso, a 9 de dezembro, a arguida estava numa agência bancária em Bragança e, ao ver uma mulher levantar 470 euros, decidiu segui-la na rua e roubar-lhe o saco onde estava guardado o dinheiro.

PUB

A suspeita acabaria detida pela Polícia Judiciária no dia 23 de janeiro de 2020. Está, desde então, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.