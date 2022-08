Mulher que insultou filhos de atores brasileiros detida por injuriar GNR

Rogério Matos com Rita Salcedas Hoje às 12:22, atualizado às 13:38 Facebook

Os militares da GNR da Costa de Caparica que acorreram ao restaurante Clássico Beach Club no sábado, onde os filhos dos atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tinham sido alvo de injúrias racistas por parte de uma mulher, foram também insultados quando tentavam identificar a suspeita.

A autora das injúrias racistas contra os menores foi detida por insultar os militares e notificada para se apresentar ao Ministério Público esta segunda-feira. O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já apresentou queixa no posto da GNR da Costa de Caparica contra a mulher de 57 anos e o processo segue também para o Ministério Público.

O caso ocorreu no sábado e foi amplamente divulgado nas redes sociais pelos atores brasileiros. Os militares da GNR acorreram ao restaurante Clássico Beach Club, na Costa de Caparica, chamados para uma situação de desacatos e foram interpelados pelo casal, de férias em Portugal, que denunciou insultos de teor racista proferidos por uma mulher contra os seus filhos, Titi e Bless, de nove e sete anos. De acordo com os atores, a mulher que insultou as crianças disse-lhes para voltarem para África e para o Brasil. "Portugal não é lugar para vocês", terão ouvido os menores.

Os elementos da GNR identificaram os visados, tendo em vista a apresentação de queixa posterior e abertura de processo-crime pelos queixosos, quando eles próprios foram alvos de injúrias pela suspeita. O momento, testemunhado por várias pessoas, ocorreu já fora das instalações do restaurante, quando os guardas acompanhavam a suspeita para ser identificada.

A mulher foi, nesse momento, detida por injúrias aos militares da GNR e levada para o posto. Saiu em liberdade com a obrigação de se apresentar esta segunda-feira ao Ministério Público, onde apresentará a sua defesa. O processo seguirá depois os trâmites legais e a mulher pode vir a ser julgada pelos insultos à GNR.

O casal apresentou, no domingo, a queixa formal no posto contra a suspeita. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público, que deve juntá-la ao caso dos insultos aos militares. Apesar de os dois casos terem acontecido em momentos distintos, estão relacionados.

"Dor e indignação"

Entretanto, em entrevista a um programa da TV Globo, Giovanna e Bruno falaram sobre o episódio sofrido no restaurante português, onde é comum irem precisamente por encontrarem "sempre muitas pessoas pretas". "Achamos isso importante para os nossos filhos", justificou Giovanna Ewbank.

"O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação", disse o ator à apresentadora Maju Coutinho, em alusão a um vídeo que está a circular nas redes sociais em que é possível ver a atriz chamar a mulher que insultou os filhos de "racista nojenta".

Se ficassem calados perante os insultos, estariam a ser coniventes, considerou Bruno, incentivando toda a gente a combater o racismo no dia a dia. "Não fique calado, não finja que não escutou. Fale, denuncie, isso é crime e as pessoas precisam ser responsabilizadas", apelou.