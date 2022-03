Mulher que matou empresário têxtil em Famalicão conhece sentença na quinta-feira

A mulher que assassinou um empresário têxtil de 49 anos em Oliveira de S. Mateus, Famalicão, em 2021, conhece a sentença na quinta-feira.

O tribunal de Guimarães, onde está a decorrer o julgamento de Cristina Oliveira, fez uma alteração não substancial dos factos constantes na acusação, concretamente na dinâmica como o homicídio de Joaquim Costa aconteceu, pelo que a defesa de Cristina Oliveira requereu que fosse ouvido o perito que fez a autópsia ao corpo da vítima.

Ricardo Mendes admitiu vários cenários, esta segunda-feira, nomeadamente a hipótese de o empresário têxtil poder ter sido surpreendido quando foi atacado e ter-se levantado e resistido. Contudo, adiantou que, perante os oito golpes de que foi alvo, um no pulmão, outro no abdómen e outro no coração, teria resistido apenas cerca de um minuto. As facadas terão sido infligidas "sem hesitação".

O Ministério Público (MP) considerou que o testemunho do perito corrobora a tese avançada pela acusação de que a morte de Joaquim foi premeditada pela arguida, enquanto a defesa reiterou que a qualificação jurídica do crime deveria ser alterada para roubo agravado pela morte, uma vez que a não hesitação é justificada porque a arguida estava com "adrenalina máxima". Se tudo tivesse ocorrido de acordo com a acusação, haveria muito sangue no local, alega a defesa.

Cristina Oliveira assumiu ter matado o empresário, mas disse que a intenção era apenas fazê-lo desmaiar para roubar dinheiro e assim fazer face às dividas que contraiu. O MP considera que a arguida deve ser condenada a uma pena entre os 21 e os 23 anos de cadeia.