Mulher que matou filho bebé sai de hospital diretamente para o tribunal

Luana Silva, a mulher de 23 anos suspeita de esfaquear até à morte o filho Isaac, com apenas um ano, em casa, em Vila Nova de Santo André, está esta manhã de terça-feira internada no Hospital de Setúbal. A suspeita deve ter alta ao início da tarde e será transportada para o Tribunal de Setúbal, onde vai ser presente a um juiz para aplicação de medidas de coação.

A suspeita foi detida em flagrante delito na madrugada de ontem pela GNR de Santiago do Cacém em casa e apresentava ferimentos autoinfligidos e um discurso incoerente. Foi logo transportada para o Hospital de Setúbal, onde para além de receber tratamento aos ferimentos, foi atendida no Serviço de Psiquiatria.

Na noite do crime e depois de matar o menino à facada, ligou ao companheiro, de quem está separada e que vive em França, a contar o que fez. Foi este quem ligou às autoridades a informar o que aconteceu e de imediato a GNR e bombeiros acorreram ao local.

Luana saiu ainda para a rua e gritou "o diabo está lá dentro, já o matei". Os militares da Guarda entraram em casa de Luana e encontraram-na com feridas no pulso. O bebé estava já sem vida, com múltiplos ferimentos no corpo.