Mulher que tentou matar o filho com clorofórmio encontrada morta na cela

Patrícia Ribeiro, que cumpria uma pena de 13 anos por tentar matar o filho com clorofórmio, foi encontrada morta na sua cela, no Estabelecimento Prisional de Tires.

O corpo de Patrícia Ribeiro foi encontrado na cela, na manhã de domingo, por elementos da vigilância do estabelecimento prisional, tendo o óbito sido declarado cerca das 11. 15 horas.

"A ocorrência foi detetada pelos elementos da vigilância, tendo sido imediatamente desencadeadas manobras de reanimação pelo pessoal clínico presente no estabelecimento e também pelo INEM que foi igualmente ativado e cuja médica veio a confirmar o óbito", revelou fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que atribuiu as causas da morte a um "ato suicida".

Foram ativados os órgãos de polícia criminal, entre os quais a Polícia Judiciaria, e "feitas as comunicações às instâncias judiciais e à família, tendo o corpo sido encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Cascais para efeitos de autópsia", sublinhou a DGRSP.

Patrícia Ribeiro havia sido condenada por tentar matar o filho, de sete anos, com clorofórmio que comprava na farmácia. Os problemas de saúde daí decorrentes levaram à hospitalização do menino, mas não impediram a mãe de o continuar a envenenar durante as visitas que lhe fazia.