Mulher rouba doente após a coagir a comprar pulseira "benzida"

Uma mulher de 50 anos foi detida pela PSP pelo crime de sequestro e roubo no interior de instituição bancária. Coagiu a vítima a comprar uma pulseira e depois aproveitou-se da sua frágil condição de saúde para a sequestrar e obrigar a dar-lhe todas as suas poupanças.

No passado dia 8 de março, a PSP conseguiu localizar e deter uma mulher suspeita de sequestrar e roubar uma mulher a 27 de fevereiro. A arguida abordou a vítima junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e coagiu-a a comprar uma pulseira, alegadamente benzida. A vítima acedeu e entregou-lhe 40 euros.

Insatisfeita com o dinheiro recebido e apercebendo-se das fragilidades de saúde da vítima, a mulher ameaçou-a com um objeto na zona da barriga e obrigou-a a deslocar-se de autocarro até à zona de Alvalade onde entraram numa dependência bancária. A vítima, temendo pela sua saúde física, levantou todo o seu dinheiro - 750 euros -, quantia que a suspeita se apoderou logo que chegaram ao exterior.

Após a realização de diligências, os agentes da Divisão de Investigação Criminal conseguiram localizar e deter a suspeita, Foi apresentada a primeiro interrogatório judicial onde viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.

"A Polícia de Segurança Pública com esta resposta célere e eficaz no combate a este tipo de criminalidade violenta, continuará atenta ao fenómeno de forma a contribuir para o incremento do sentimento de segurança junto da população que frequenta o Hospital Santa Maria", avança a PSP através de comunicado.