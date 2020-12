Mulher sem-abrigo violada em fábrica abandonada na Grande Lisboa

Inês Banha Hoje às 19:17 Facebook

Uma mulher sem-abrigo, de 46 anos, foi violada numa fábrica abandonada, na Grande Lisboa, por um homem com paradeiro incerto. O suspeito, de 30 anos, foi agora detido pela Polícia Judiciária (PJ), nove meses depois do crime, e sujeito a prisão preventiva, por decisão judicial.

Em comunicado, a PJ adianta, esta terça-feira, que o arguido terá atraído a vítima, em abril, com uma "promessa de comida e de um local para pernoitar". Depois, terá recorrido a uma arma branca para a ameaçar e obrigar a ter relações sexuais.

Ao que o JN apurou, a fábrica abandonada seria um dos locais onde o suspeito guardaria os seus pertences e ocasionalmente dormiria. No espaço, foram encontrados documentos que apontam para que tenha solicitado, em algum momento, o estatuto de refugiado. Terá sido por essa fotografia que posteriormente a vítima o identificou.

A detenção contou com a colaboração da PSP. Esta força de segurança estaria a par dos locais por onde a presumível violador vaguearia, acabando por surpreendê-lo no último domingo. Nos últimos meses, as autoridades chegaram, ainda assim, a pôr a hipótese de que o suspeito pudesse ter abandonado o país.