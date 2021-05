Mulher tenta furtar orquídeas e acaba a ser agredida por proprietários em Arouca

Salomão Rodrigues Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com cerca 45 anos foi agredida, na madrugada desta sexta-feira, depois de ter entrado numa propriedade privada em Arouca, tentando furtar orquídeas.

Cerca das 2.15 horas, a mulher entrou na propriedade, situada no Lugar de Póvoa Reguenga, freguesia de Urrô, com o objetivo de furtar as orquídeas.

Foi vista pelo casal de proprietários que terão agredido a mulher num braço, com uma foicinha.

A mulher foi assistida no local pelos bombeiros de Arouca e transportada para o Serviço Básico de Urgência.

Seria mais tarde reencaminhada para o Hospital S. Sebastião, na Feira.