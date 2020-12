Mulher usava café em Oliveira de Azeméis para vender droga

Salomão Rodrigues Hoje às 18:11 Facebook

A GNR de Oliveira de Azeméis deteve uma mulher de 28 anos por tráfico de estupefacientes. O café que estava a ser explorado pela suspeita estaria a servir de ponto de venda de estupefacientes.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao estabelecimento de restauração no concelho oliveirense, os militares da Guarda depararam-se com a existência de indícios que estaria a ser consumido produto estupefaciente no seu interior.

Foram realizadas diligências policiais que permitiram apreender 70 doses de haxixe, 40 doses de liamba, 1 467,45 euros em dinheiro, dois telemóveis e diverso material de apoio à conservação e venda do produto estupefaciente.

Foram ainda identificados três pessoas por consumo de droga, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação.

A mulher detida foi presente a primeiro interrogatório, desconhecendo ainda a medida de coação a ser aplicada.