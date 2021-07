Mulher vendia droga em creche ilegal com 13 crianças em risco

T.R.A. Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP do Barreiro desmantelou uma creche ilegal com 13 crianças em situação precária e deteve uma mulher com 20 anos por suspeita de tráfico de droga.

Agentes da PSP foram investigar uma suspeita de maus tratos numa possível creche ilegal no Montijo. No local encontraram 13 menores, com idades entre os 18 meses e os nove anos de idade, em situação precária e em risco.

Além não estar devidamente licenciada para aquela atividade, a residência não apresentava condições de habitabilidade, asseio e segurança para albergar as crianças, descreve a PSP em comunicado.

Durante a visita, os agentes depararam-se com uma situação de consumo e tráfico de haxixe por parte de uma mulher de 20 anos que seria a responsável do espaço e que foi detida.

Foram apreendidas 159 doses de haxixe e vários artigos relacionados com a preparação e tráfico de estupefacientes.

Dada a situação de tráfico, verificou-se que as crianças estavam em risco e, em coordenação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Montijo e com a procuradora do Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores do Barreiro, procedeu-se à retirada dos 11 menores, que forem entregues aos pais. Os restantes dois eram familiares da inquilina.

Os agentes do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da PSP do Montijo tinham-se deslocado à residência em apoio à CPCJ do Montijo.