Mulher violada numa festa privada em Lisboa

Vítima foi agredida e violada no final da madrugada. Suspeito foi detido ainda no local do evento

Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de violação de uma mulher de 35 anos. O crime terá sido cometido no final da madrugada do último domingo, após uma festa privada em que ambos detido e vítima participavam, em Lisboa.

Segundo a PJ, homem e mulher desentenderam-se e o suspeito acabou por agredir e violar a vítima. Esta foi, logo de seguida e a pé, ao posto da PSP para apresentar queixa, levando uma patrulha a deslocar-se ao local, onde ainda se encontrava o suspeito. O homem foi detido e, posteriormente, entregue à PJ, que também recolheu vestígios no local.

O detido será levado ao tribunal durante o dia de hoje, para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.