Mulher violada, sequestrada e vendida na rua para sexo

Vítima, de 26 anos, viveu quatro anos de terror, violência e miséria, em Paredes. PJ investigou caso em 2017, mas só agora deteve o agressor.

Durante quatro anos, uma toxicodependente com uma ligeira deficiência mental, hoje com 26 anos, foi obrigada a prostituir-se todos os dias, violada e agredida violentamente pelo companheiro. Vivia numa casa sem água, luz e casa de banho, com portas sem puxador e janelas trancadas com pregos e cimento, no concelho de Paredes.

Mesmo assim, a vítima conseguiu fugir em quatro ocasiões e denunciar um caso que, em 2017, chegou a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ). Porém, só agora, após diligências efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR, é que o desempregado, de 47 anos, foi detido, indiciado pelos crimes de sequestro, tráfico de pessoas e violação e colocado em prisão preventiva.