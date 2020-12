Mulher vítima de "carjacking" junto à praia. Ladrões fogem com BMW

TRA Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher foi vítima de um "carjacking" ao início da tarde de ontem, quinta-feira, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. Os suspeitos, que estavam armados, levaram um BMW e continuam em fuga.

Ao que foi possível apurar, a mulher estaria numa zona próxima da praia em Vila Nova de Gaia cerca das 13 horas quando foi ameaçada com uma arma e obrigada a sair da viatura, um BMW.

Os assaltantes entraram então no carro e puseram-se em fuga. A GNR de Arcozelo esteve no local, mas, por se tratar de um crime com arma de fogo, o caso passou para alçada da Polícia Judiciária.