Multa de 300 euros para caçadores detidos em Mirandela por ato venatório ilegal

Os caçadores detidos no sábado vão ter de pagar uma multa de 300 euros a uma Instituição Particular de Solidariedade Social ou prestar 60 horas de trabalho comunitário.

Os dez caçadores detidos, no passado sábado, pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Mirandela, por exercerem o ato venatório em horário não permitido por Lei, na freguesia de Suçães (Mirandela), foram notificados para se apresentarem, esta segunda-feira, no tribunal de Mirandela, que lhes aplicou a suspensão provisória dos processos, mediante o pagamento de 300 euros (cada) a uma Instituição Particular de Solidariedade Social ou a prestação de 60 horas de trabalho comunitário.

Ao que conseguimos apurar, os dez caçadores - naturais dos distritos de Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo - foram detidos durante uma ação de fiscalização dos elementos do NPA, munidos de arma de fogo, a exercer o ato venatório por processo de espera a caça menor, antes do nascer do sol.

Nesta ação policial, foram apreendidas dez armas de fogo e diversas munições de calibre 12.