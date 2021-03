Multado a comer gomas vai recorrer

Rogério Matos Hoje às 13:05 Facebook

João Loureiro, 25 anos, vai recorrer na multa de 200 euros por comer gomas junto a uma máquina de "vending" na Lousã. O jovem estava com um amigo, este a beber café, quando foram abordados pela GNR ao final da tarde do dia quatro de Fevereiro.

Ao JN, diz que estava no espaço há três minutos quando os militares do posto da GNR da Lousã chegaram. "Pediram imediatamente a identificação e não quiseram saber de mais nada", diz o jovem ao JN. "Ainda tentei explicar que não sabia que não podia consumir na via pública, mas não quiseram saber".

João Loureiro vai esta tarde de sábado reunir com uma advogada para perceber em que moldes pode recorrer da contra ordenação, cujo valor oscila entre os 200 e os mil euros. "É a primeira vez que isto me aconteceu, fui àquela máquina para evitar a confusão do supermercado", desabafa.

De acordo com a notificação da GNR, a que o JN teve acesso, "o suspeito encontrava-se a consumir produtos (gomas) à porta do estabelecimento de vending". Em causa está a "proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações".

Ana do Carmo, advogada da área criminal, fez ao JN uma análise ao caso e referiu que, por um lado, "há uma razão válida para aplicação da lei que tem no seu ratio, ou a razão de existência, evitar a disseminação do vírus".

Por outro lado, diz Ana do Carmo, pode estar em causa o desconhecimento pela autoridade policial sobre o que é um estabelecimento.

"Uma máquina de vending não configura, a meu ver, um estabelecimento que tem que obedecer a várias normas como a clientela, contratos de trabalho ou outros parâmetros que nesta análise não se aplicam a estas máquinas", afirma.