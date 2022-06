Multado por chamar "mentiroso" e "pulha político" a presidente

José Ricardo Ferreira Hoje às 22:55 Facebook

Ex-vereador de Nelas condenado a pagar dois mil euros de multas e indemnização de 1500 euros a antigo autarca.

Manuel Marques, ex-vereador do CDS em Nelas, viu o Tribunal da Relação de Coimbra (TRC) confirmar a sua condenação por crimes de injúria agravada e coação contra órgãos constitucionais, por ter chamado "mentiroso" e "pulha político" ao antigo presidente da autarquia Borges da Silva, numa reunião do Executivo municipal em julho de 2019. O arguido pondera recorrer do acórdão para o Tribunal Constitucional.

Marques tinha sido condenado pelo Tribunal de Nelas a uma multa de 200 dias, no montante de dois mil euros, e ao pagamento de uma indemnização de 1500 euros, por danos não patrimoniais, a Borges da Silva. O antigo vereador do CDS recorreu, mas sem sucesso.