Multinacional da droga usa Portugal para lançar lanchas

Traficantes de haxixe espanhóis associaram-se a cartéis sul-americanos dedicados à cocaína. Operação que contou com a PJ e GNR desmantelou rede.

Lanchas rápidas lançadas da costa portuguesa eram o principal meio de transporte usado por organizações criminosas espanholas e sul-americanas, que se associaram para traficar haxixe e, simultaneamente, cocaína. Esta estrutura criminosa nunca antes vista foi agora desmantelada por uma operação coordenada pela Europol e que contou com a colaboração da Polícia Judiciária e da GNR. Quase duas toneladas de cocaína, outras 4,8 toneladas de haxixe e 50 traficantes detidos em Espanha foi o resultado de uma investigação que se estendeu pelo último ano.

Tudo começou quando a Guardia Civil teve conhecimento que a maioria das narcolanchas que levavam droga para Espanha pertenciam a um grupo radicado em Huelva e no Campo de Gibraltar e com ligações a Portugal. Pouco a pouco, as diligências realizadas confirmaram que as embarcações eram lançadas da costa portuguesa e permitiram ainda, já no último verão, deter 19 pessoas e apreender duas lanchas "voadoras", oito motores de 350 cavalos, 3750 litros de gasolina e muito material de telecomunicações.