O líder da Juve Leo foi libertado esta sexta-feira no Tribunal de Monsanto.

O requerimento apresentado pelo seu advogado na passada terça-feira para alteração da medida de coação foi aceite pelo coletivo de juízes.

Em causa está a atenuação dos perigos de perturbação do inquérito, de fuga e de alarme social que levaram a que o coletivo de juízes, perante o fim da produção de prova do processo do ataque à Academia de Alcochete, libertasse agora Nuno Mendes.