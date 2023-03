"Não cheguei a tempo de salvar a minha bebé", gritou a mãe de Lara

A mãe da menina assassinada em casa pelo avô esta madrugada em Vialonga ficou em desespero ao ver a filha morta. David Gomes, vizinho, acordou com Joana Patrícia aos gritos. "Não cheguei a tempo de salvar a minha filha, ouvi a Joana a gritar isso desesperada nas escadas do prédio", disse o vizinho. A mãe tinha a filha Lara ao colo.

O avô, com 67 anos, matou a neta, esta terça-feira de madrugada, em Vialonga, Vila Franca de Xira. Depois tentou o suicídio, mas sem sucesso. Quando os bombeiros chegaram ao local, a menina, Lara de sete anos, já estava morta.

O alerta para o crime foi dado às 4.16 horas, ao que tudo indica, pela mãe da criança que terá chegado a casa por essa altura e deparou-se com o trágico cenário. A morte ocorrera horas antes, pois quando os Bombeiros de Vialonga chegaram ao local a menina, de sete anos, estava ao colo da mãe, com o sangue já seco, explicou ao JN Francisco Marques, segundo comandante da corporação.

No pacato bairro, no número 2 da Rua Primeiro de Dezembro, em Vialonga, Vila Franca de Xira, todos os vizinhos mostram-se incrédulos. Leonilde Nunes, amiga da mãe, refere que nada fazia suspeitar o que viria a acontecer. "A menina tratava o avô por pai, andavam sempre de mão dada, era ele que a levava à escola, é muito triste o que aconteceu".

Também Mónica Rodrigues, vizinha e amiga da família, mostra-se estupefacta com o que aconteceu na casa onde vivia Joana, a filha Lara e o avô, pai de Joana. "Não sabia de qualquer problema que houvesse naquela casa, é muito triste o que aconteceu", adianta.

O avô, que terá sido o autor das agressões, tentou matar-se com a mesma arma branca que usara para matar a neta. Os bombeiros conseguiram reanimar o homem, que foi transportado ainda com vida para o Hospital de Santa Maria, já com a presença da GNR no local.

O suspeito não corre perigo de vida e será ouvido pela Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga o crime.