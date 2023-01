Não se lembra de matar à navalhada amigo de ex

S.C. Hoje às 11:08 Facebook

Jovem julgado por homicídio no Carnaval de Torres Vedras culpa álcool e haxixe pelo crime.

Bruno Romão confessou ontem no Tribunal de Loures ter matado Pedro Morgado, 32 anos, num bar, nas festas de Carnaval de Torres Vedras em 2022, mas não se lembra de nada, incluindo de lhe ter dado uma navalhada no coração.

O arguido, de 22 anos, começou por pedir desculpa à família da vítima. "O álcool começou a bater-me de uma maneira que não me lembro de nada. Claro que me arrependo de ter tirado a vida a alguém", declarou. "Há vídeos que mostram eu a beber dez ou 15 shots seguidos, não me recordo disso", referiu, acrescentando que "estava há 48 horas sem dormir" e que tinha bebido o dia todo e fumado haxixe. Depois, foi para um café.