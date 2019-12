Natal com reforço de policiamento e alerta contra "carros-arma"

Luís Moreira, Tiago Rodrigues Alves e Zulay Costa Hoje às 09:50 Facebook

A PSP arranca esta semana com uma grande operação de prevenção e fiscalização para os períodos de Natal 2019 e fim de ano 2020.

As principais medidas passam por mais policiamento de visibilidade e pelo controlo de acesso de viaturas às zonas mais sensíveis das cidades, para prevenir o aparecimento de "carros-bomba", usados por terroristas.

O Comando Metropolitano do Porto não divulga números, mas avança que, além do dispositivo habitual, irão estar no terreno elementos da Unidade Especial de Polícia (Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico). Haverá ainda uma articulação próxima com a Polícia Municipal.