Natalino Correia detido por balear carro

Natalino Correia, um conhecido segurança da noite, foi detido pela Polícia Judiciária, acusado de homicídio na forma tentada, detenção de arma proibida e exercício ilegal de segurança. Em causa estão três disparos, efetuados durante desacatos numa discoteca em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, que provocaram cinco feridos.

Os desacatos na discoteca Alma, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, ocorreram na madrugada do dia 8 de junho do ano passado, quando dois grupos se envolveram em confrontos no exterior da discoteca.

Natalino Correia, irmão de Ilídio Correia, um segurança morto a tiro, em 2007, em Miragaia, no Porto, durante uma onda de violência que ficou conhecida como a "Noite Branca", foi baleado numa perna e dos confrontos resultaram mais quatro feridos, dois atingidos a tiro e dois esfaqueados.

O segurança é suspeito de ter efetuado pelo menos um disparo na direção de um carro onde seguiam três jovens.