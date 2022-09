"Negligência grave". Idosa coberta de formigas e com ferida aberta em lar de Loulé

Uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Boliqueime, em Loulé, foi encontrada com o corpo coberto de formigas e uma ferida aberta.

Um vídeo, a que o JN teve acesso, mostra a idosa acamada, acordada e com largas dezenas de formigas na cara, pescoço, barriga e pernas. Tem também uma ferida numa perna, que aparenta estar já num estado avançado.

As imagens terão sido filmadas no interior do lar e foram divulgadas numa rede social. Quem as publicou refere que a idosa estava "amarrada à cama" e que "o filho realizou diversas queixas de maus tratos na entidade e não teve nenhuma providência".