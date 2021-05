Negócio familiar fornecia heroína e cocaína há anos a Trás-os-Montes

Óscar Queirós Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Onze detidos eram considerados pela GNR como "a maior rede" de tráfico na região. Cabecilha apresentou-se como colaborador de dois polícias, da PJ e PSP.

A rede que a GNR de Vila Real desmantelou, na quarta-feira, abastecia Trás-os-Montes de heroína e cocaína há mais de um ano. O negócio era liderado, alegadamente, por Serafim "Cigano" - como é conhecido o cabecilha em Vila Real -, que tinha como "tenentes" um irmão e outros familiares, sobrando-lhe tempo, ainda, para denunciar alguns marginais às autoridades.

Foi, aliás, na qualidade de "confiável delator" que Serafim se tentou apresentar ao juiz de instrução de Vila Real após a sua detenção. Confrontado com a quantidade de droga apreendida, 427 doses de cocaína e 157 de heroína, respondeu que não era sua, acrescentando que era "bufo" de dois polícias, um da PJ e outro da PSP, conhecidos em Vila Real pelo combate ao crime. O magistrado perguntou então se aqueles polícias sabiam que ele "guardava droga em casa". "Nunca lhes disse", respondeu, porque a droga era "de um cunhado", há meses emigrado. Lançado na patranha, jurou ao juiz que era "tão verdade que, na quarta-feira à noite", quando ouviu bater à porta, julgou que fosse o cunhado, de regresso do estrangeiro à procura do "produto". "Fui buscar a droga e abri a porta", mas, "afinal, eram uns senhores da GNR", acrescentou.