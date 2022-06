Nervosismo de condutor levou GNR a apreender armas e munições no Sabugal

R.P. Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O nervosismo de um condutor, fiscalizado no Sabugal, levou a GNR a apreender diversas armas de fogo e munições proibidas.

Na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda controlaram, na terça-feira, um homem, com 51 anos, que evidenciou um comportamento suspeito. No decorrer das diligências policiais foi possível apurar-se que o homem estava na posse de munições proibidas, motivo que levou à sua detenção em flagrante.

No seguimento da ação, militares do Núcleo de Investigação Criminal efetuaram uma busca domiciliária, tendo apreendido quatro espingardas, duas pistolas, um aerossol de defesa (gás pimenta). uma mira telescópica, 33 munições de calibre 7.62 mm, 26 cartuchos carregados com zagalotes e 17 cartuchos de projétil único.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.