Nikki, a famosa cadela da GNR de Braga

Alexandra Lopes Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinada para ajudar nas buscas de desaparecidos, foi decisiva no desfecho feliz com um idoso de Famalicão que andou perdido durante um dia.

A cumplicidade entre a cadela Nikky e o militar da GNR Fernando Soares é evidente, não só na forma como interagem nas incumbências diárias, mas também pelos olhares e pelo entusiasmo do animal quando lhe salta para o colo. Uma sintonia determinante para a missão que cumprem na secção cinotécnica do comando da GNR de Braga. A divisão integra outros cinco binómios (homem/ cão) mas é Nikky que, em setembro, se tornou famosa por ter encontrado com vida, um idoso de 85 anos que andou perdido durante 24 horas, em Famalicão. A cadela foi mesmo considerada decisiva para o desfecho feliz.

O binómio composto pelo militar Fernando Soares e pela pastor-belga existe há cerca de seis anos depois de uma empatia quase imediata. "Foi amor à primeira vista", atira, sem reserva, o militar. Um afeto que facilitou a preparação do animal para a sua função de busca e salvamento na especialidade segurança, intervenção e busca da equipa cinotécnica da GNR.