No Name Boys fizeram emboscada a Cardinal em Alvalade

Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jogador de futsal do Sporting e adepto do F. C. Porto foi alvo de ameaças e de uma espera por um grupo de "casuals" da claque No Name Boys (NN), afeta ao Benfica.

Os suspeitos, entretanto detidos numa operação da PSP, esperaram por Fernando Cardinal em Alvalade, insultaram-no, ameaçaram-no e desafiaram-no para uma luta. A chegada da Polícia frustrou as intenções do grupo, que se viu forçado a abandonar o local.

O caso foi investigado no âmbito do inquérito-crime sobre as atividades do grupo e aconteceu no final da tarde de 9 de junho de 2019. O Benfica tinha acabado de vencer o terceiro jogo da final de futsal com o Sporting e estava apenas a uma vitória de ser campeão. Os jogadores verde e brancos deslocaram-se da Luz para o Pavilhão João Rocha, onde receberam cuidados médicos. À medida que iam sendo tratados, os atletas saíam para o Estádio de Alvalade, onde tinham as viaturas particulares.