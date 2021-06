Noah está vivo: No dia do Juízo Final, tudo acabou bem

José Miguel Gaspar Hoje às 00:57 Facebook

Depois do desespero e apreensão, em Proença-a-Velha, chora-se agora mas de felicidade com o salvamento do pequeno Noah. Notícia recebida pela população com palmas e vivas.

E de repente, caía o crepúsculo, entravam as cores desalumiadas da noite, o céu mudava de semblante e as caras começaram a raiar. A felicidade era sólida, indestrutível. Mudou tudo: aqui no centro histórico de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, 22 horas da noite, batem-se palmas e dão-se vivas largas atiradas pelo ar de cada vez que passa um carro da GNR ou dos bombeiros e todos são saudados.

São vários os proençais que andam na rua ou estão sentados na esplanada do Salão Polivalente de Proença, que é um café e um minimercado e atração central da Rua do Espírito Santo, mesmo abaixo da Igreja Matriz. Ali onde o nome Noah está na boca de toda a gente, há cerveja e bem-estar em todas as mesas, brinda-se, espalhafata-se, diz-se e repete-se o nome dele, o júbilo é tanto que se entorna.