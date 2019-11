Noivas pagas para casar acabavam reféns de rede

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 14:07 Facebook

Mulheres contratadas só para legalizar imigrantes da Índia, Bangladesh e Paquistão eram sequestradas se não mantivessem matrimónio por cinco anos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher e dois homens suspeitos de pertencerem a uma rede internacional de auxílio à imigração ilegal através de casamentos de conveniência. Dezenas de mulheres, em estado vulnerável, terão participado no esquema. Muitas só descobriam depois que ficavam "reféns" da união por cinco anos, até à legalização dos maridos. Se não colaboravam, eram coagidas, sequestradas e até agredidas.

Ao que o JN apurou, as mulheres, de baixa condição económica e social, eram atraídas com a perspetiva de dinheiro fácil. Depois, eram levadas para outros países europeus onde eram casadas com imigrantes, maioritariamente da Índia, Bangladesh e Paquistão.