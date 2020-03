Nomeados novos comandantes para Porto e Lisboa

JN Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Os superintendentes Paulo Pereira e Paula Peneda foram nomeados, respetivamente, para os cargos de Comandante dos comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto da PSP. As tomadas de posse serão quinta e sexta-feira.

O nome dos novos comandantes foi anunciado esta manhã de quarta-feira pelo Ministério da Administração Interna. O superintendente Paulo Pereira toma posse esta quinta-feira e a Superintendente Paula Peneda na sexta-feira.

A Superintendente Paula Cristina da Graça Peneda é licenciada em Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, tendo frequentado uma Pós‐graduação em Ciências Criminais, pela Universidade Moderna de Lisboa.

Frequentou vários estágios e cursos, nomeadamente: o Estágio de Promoção a Comissário, na Escola Superior de Polícia; o Estágio de Ordem Pública, no Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública; o Curso de Informações, no Comando‐Geral da PSP; o Curso de Matérias Classificadas, no Gabinete Nacional de Segurança; o Curso de Direção e Estratégia Policial, no Instituto Nacional de Administração; o Curso de Comando e Gestão de Incidentes Tático‐Policiais, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna; o Curso de Técnicas de Condução de Reuniões, no Instituto Nacional da Administração Pública; o Curso de Auditora de Defesa Nacional, no Instituto de Defesa Nacional; o Curso de Decisores em Matéria de Armas e Explosivos, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna; e o Curso de "Senior Mission Leaders", nas Nações Unidas, em Genebra (Suíça).

A Superintendente Paula Peneda vinha até aqui desempenhando o cargo de Oficial de Ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna, depois de ter sido Oficial de Ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Marrocos.

Antes, desempenhou cargos como o de Comandante do Comando Distrital de Santarém, Diretora‐Geral do Gabinete Coordenador da Segurança Escolar, 2.º Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (em substituição), Chefe de Área de Administração e Apoio Geral do Comando Metropolitano de Lisboa, Comandante da Divisão da PSP de Cascais, Comandante de Esquadra da Secção Policial de Espinho, tendo ainda comandado e lecionado um pelotão de instruendas na Escola Prática de Polícia, Torres Novas.

Conta igualmente com diversos louvores e condecorações ao longo da sua carreira.

O Superintendente Paulo Jorge de Almeida Pereira é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, licenciado em Direito, pós‐graduado em Criminologia, pós-graduado em Medicina Legal e mestre em Criminologia.

Na sua formação, conta ainda com os cursos de Defesa Nacional, Comando, Direção e Estratégia Policial; de Planeamento, Avaliação, Controlo e Desenvolvimento Organizacional; de Comando e Gestão de Incidentes Tático‐Policiais; de Gestão Civil de Crises; de Segurança de Matérias Classificadas; e de Planeamento Civil de Emergência; e Estudos Africanos.

Antes desta nomeação para Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, vinha desempenhando as funções de Comandante do Comando Distrital de Aveiro, depois de ter sido Oficial de Ligação da PSP no Ministério da Administração Interna.

Foi ainda Chefe de Gabinete do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Diretor do Departamento de Armas e Explosivos, Oficial de Ligação do Ministério da Administração Interna na Representação Permanente de Portugal, em Bruxelas, junto da União Europeia, para além de Conselheiro de Polícia na Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, igualmente em Bruxelas.

Antes, tinha desempenhado funções de Chefe da Área de Operações e Segurança, Comandante da 2.ª Divisão, Coordenador do Núcleo de Prevenção e Investigação de Droga e de Segurança Pessoal e Comandante de Esquadra, exercidas no Comando Metropolitano do Porto.

Foi ainda perito em grupos e comités da União Europeia e das Nações Unidas sobre armas e explosivos e também formador e perito no âmbito da gestão de grandes eventos, de eventos desportivos, cooperação policial internacional, e gestão civil de crises.

No seu currículo conta ainda com diversos louvores e condecorações.