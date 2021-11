NOS paga a cliente três mil euros por falha em telefone fixo

Reis Pinto Hoje às 07:22 Facebook

Relação condena operadora por deixar homem "stressado e desgastado" com demora na resolução de problema e também com TV e faturas.

O Tribunal de Relação de Lisboa (TRL) condenou a operadora NOS, em acórdão do mês passado, a pagar três mil euros de indemnização a um cliente de Cascais que, entre julho de 2017 e agosto de 2018, esteve três semanas sem acesso a dois números de telefone fixo, 52 dias com suspensões totais ou parciais do acesso a canais de televisão. A operadora também foi ainda punida devido a "faturas confusas e em que se reclamavam montantes indevidos".

A via-sacra do cliente da NOS, António, de 80 anos, começou a 2 de julho de 2017, quando foi com a mulher a uma loja no Cascais Shopping para reclamar do valor da fatura referente ao mês anterior. As explicações dadas então pelo funcionário convenceram o casal, que aceitou ainda um novo pacote de serviços, com o qual conseguiriam uma poupança mensal de 10 a 11 euros.