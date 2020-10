Notificadas 32 pessoas pela PSP em São João da Madeira por falta de máscara

Salomão Rodrigues Hoje às 16:32 Facebook

Um total de 32 pessoas foram identificadas, na noite desta sexta-feira, pela PSP de São João da Madeira por falta de colocação de máscara no âmbito do combate à covid-19. Esta ação das autoridades fez parte de uma operação mais vasta do Comando Distrital da PSP de Aveiro que decorreu em vários concelhos.

As 32 pessoas, que se encontravam nos estabelecimentos de restauração ou junto à via pública da cidade sem cumprirem as regras impostas no âmbito do combate à pandemia, viram a PSP de São João da Madeira a levantar-lhes os respetivos autos por incumprimento do uso de máscara ou viseira de acordo com o determinado pelo Decreto-Lei n.º 28-B/2020.

Nesta cidade foi detido o segurança de um estabelecimento de diversão noturna e encerrados quatro outros estabelecimentos de restauração que se encontravam em incumprimento.

A operação decorreu, ainda, em Espinho, onde se encontra a respetiva Divisão Policial, Feira e Ovar e na Divisão Policial de Aveiro, com a elaboração de dezenas de autos por incumprimento das regras de proteção ao Covid-19.

Foi efetuada, simultaneamente, fiscalização rodoviária, tendo-se registado autos por condução sem habilitação legal, falta de seguro e taxa de alcoolemia superior ao legalmente permitido.