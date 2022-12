Nova lei não travou jornadas de 24 horas dos guardas prisionais

Cinco anos depois de a regulamentação dos horários dos guardas prisionais ter sido alterada para impedir que estes trabalhassem 24 horas seguidas, a prática subsiste, graças à troca de turnos.

"Esta é uma matéria em que a cultura e prática institucional se sobrepuseram à norma legal", constata o Observatório Permanente da Justiça (OPJ), do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Segundo o estudo do OPJ - "Para uma reforma do sistema prisional: o caso da aplicação do Estatuto da Guarda Prisional" -, 64,3% dos 324 guardas inquiridos consideram que podem sempre contar com a colaboração dos colegas. Ainda assim, a tolerância perante a prática varia consoante a cadeia.