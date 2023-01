Nove arguidos por furto de mais de duas toneladas de azeitona

Militares do Posto Territorial de Moura da GNR identificaram na passada segunda-feira, nove homens pelo furto de mais de duas toneladas de azeitona. Desde o início da campanha, já foram detidas 47 pessoas pelo furto de mais de 38 toneladas de azeitona.

Na sequência de uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram três veículos e apuraram que os mesmos transportavam 2466 quilos de azeitona, não tendo os suspeitos, com idades compreendidas entre os 26 e os 51 anos. Para além da apreensão das três viaturas a azeitona que foi devolvida aos seus proprietários, os indivíduos foram constituídos arguidos e o processo enviado para o Tribuna Judicial de Moura.

Desde o início da Campanha da Azeitona 2022/2023, cuja apanha começou no passado dia 15 de outubro, já foram furtados 38 417 quilos, em 12 furtos em diversos olivais dos concelhos de Beja e Moura, detidas 56 pessoas, incluindo sete mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e os 61 anos de idade, apreendidas treze viaturas, entre as quais um BMW topo de gama e sete máquinas manuais para a apanha da azeitona no solo.

O maior furto foi registado no dia 18 de novembro no concelho de Beja, quanto um número indeterminado de indivíduos em cerca de quatro horas levaram cerca 30 toneladas de azeitona, tendo na fuga os suspeitos abandonando uma viatura que tinham furtado, com 500 quilos.

O "modus operandi" é sempre o mesmo, introduzem-se nas propriedades sem autorização dos legítimos proprietários e não forem as denúncias destes ou das ações de vigilância dos militares da GNR, acaba por conseguir levar por diante os seus intentos.

Os 47 detidos foram constituídos arguidos e os processos remetidos aos Tribunais Judicias de Beja e Moura, a fim dos autores dos furtos serem julgados e punidos. Com exceção dos 50 quilos das 30 toneladas do maior furto de Beja, a GNR recuperou a restante azeitona e entregou aos seus legítimos proprietários