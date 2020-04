Nove detidos por desobediência nas últimas 24 horas. Fronteiras fechadas até 15 de maio

JN Hoje às 20:24 Facebook

A PSP e a GNR detiveram, em todo o país, nove pessoas pelo crime de desobediência, elevando para 126 o número de presos desde o início da segunda fase do estado de emergência.

Desde de 18 março, o número total de detidos eleva-se para 234. Fronteiras ficam fechadas até dia 15 de maio.

Do total dos 126 detidos (desde 1 de abril), 28 indivíduos foram apanhados em violação da obrigação de isolamento profilático. Estes casos que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, qualificou como sendo "os casos mais graves", reportam-se as pessoas que as autoridades de saúde proibiram de sair de casa, quer por estarem infetados com a Covid-19, quer por haver suspeitas de que estejam.

O ministro também anunciou a detenção de 59 pessoas que não respeitavam o dever geral de recolhimento.

Até ao meio dia desta segunda-feira e desde o início da operação "Páscoa em Casa" em que é proibido o transito entre concelhos, oito pessoas tinham sido detidos por serem detetadas, sem motivo considerado válido, fora dos respetivos concelhos de residência.

Neste momento, há 163 elementos da PSP e GNR que testaram positivo ao novo coronavirus.

Eduardo Cabrita explicou ainda que o controlo de fronteiras terrestres com Espanha vai manter-se até 15 de maio.